تأهيل 22 موظفاً للتقييم الذاتي الحكومي في دبي

نظم برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز دورة تمهيدية لشرح مفاهيم ومبادئ ومعايير التميز استمرت ثلاثة أيام بجانب دورة "مقيم داخلي للتميز الحكومي" والتي استمرت مدة أسبوع، وتهدف الدورتان اللتان شارك فيهما 22 موظفا من تسع جهات حكومية في دبي إلى تأهيل النخبة المختارة من الموظفين لإكسابهم المعرفة والمهارات المطلوبة لتنفيذ عمليات التقييم الذاتي للتميز الحكومي وتنمية مفهوم التقييم والقدرات المطلوبة للتقييم عند الأفراد وتوضيح المفاهيم الأساسية للتميز المؤسسي وشرح معايير نموذج دبي للأداء الحكومي المتميز.

وأطلق البرنامج دورة "مقيم داخلي للتميز الحكومي" بالتزامن مع إطلاق نظام التقييم الذاتي للتميز الحكومي في عام 2010 لضمان تطبيق معايير التميز المؤسسي في كافة العمليات وعلى كافة المستويات التنظيمية.

ويضمن تطبيق هذا النظام في الجهات الحكومية قيامها ذاتيا بتحديد نقاط القوة وفرص التحسين في الأداء المؤسسي والمساعدة في رسم خارطة طريق لأنشطة وبرامج التطوير الداخلية للتميز المؤسسي وضمان التكامل والتواصل والمقارنات المرجعية بين الإدارات والأقسام والوحدات التنظيمية داخل الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية لضمان تحسين الأداء العام ورضا المتعاملين.

وأشاد المشاركون بمدى الاستفادة من هذه الدورات التي تتضمن عددا كبيرا من التطبيقات والتمارين العملية القابلة للتطبيق المباشر في مجال التميز الحكومي فضلا عن الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المحاضرون في مجال تقييم التميز الحكومي.

مهارات ومعارف

وقال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز إن البرنامج طور هذه الدورة ليضمن حصول المشاركين بها على المهارات والمعارف التي تمكنهم من القيام بعمليات تقييم منهجية ومحترفة.

وأشار النصيرات إلى أنه تم زيادة أيام التدريب وإضافة مواد علمية جديدة إضافة إلى مراجعة مستوى أداء المتدربين من خلال لجنة تحكيم تعقد لقاءات معهم مع انتهاء عمليات التدريب للحكم على مدى قدرتهم على إجراء تقييم عادل وموضوعي.

وأضاف أن الدورات تمكن المشاركين من تنفيذ عمليات التقييم الذاتي وتشمل عمليات مراجعة منتظمة ومخططة للممارسات والعمليات والنتائج في هيئاتهم ودوائرهم ومؤسساتهم الحكومية مقارنة بمتطلبات معايير البرنامج وإعداد وتطبيق خطة متكاملة للتطوير والتحسين بناء على نتائج المراجعة ومخرجات التقييم.

يذكر أن برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز يعتبر أول برنامج متكامل على مستوى العالم يهدف إلى تطوير القطاع الحكومي وتشجيع التنافسية والتعاون بين الموظفين والمؤسسات والدوائر الحكومية ونشر مفاهيم الإبداع والتميز والجودة وتوفير مرجعية لقياس التطور وتحفيز موظفي الحكومة.

وبدأ البرنامج من عام 2010 وحتى اليوم بتنظيم العشرات من الدورات التدريبية المخصصة لدعم التمييز الحكومي ونشر الوعي والتدريب حول التقييم للأفراد والمؤسسات.