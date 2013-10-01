مناقشة مقترح جائزة الشيخ زايد لريادة الابتكار في الزراعة

استعرض مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية لدى اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، مقترح جائزة الشيخ زايد لريادة الابتكار في قطاع الزراعة، التي ستكون بمثابة برنامج جوائز عالمي جيث تهدف الجائزة إلى التركيز على فئات عدة هي الأفراد والشركات والمؤسسات غير الحكومية والحكومات.

إضافة إلى أن الجائزة ستعمل على تكريم من كان لهم مساهماتهم الكبيرة في مجال الزراعة المستدامة مع التركيز على أفضل الابتكارات والتكنولوجيا التي تساهم في ردم الفجوة الغذائية وتشجيع الزراعة المستدامة، علماً أن الفئات التي سيتم منح الجائزة لها هي التكنولوجيا الحديثة والبحوث المتطورة والمشاريع والتصاميم الواعدة والنماذج التجارية الجديدة في القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث للعام 2013 لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي عقد أمس بمقر وزارة شؤون الرئاسة في أبوظبي.

تحفيز الابتكار

وأكد المجلس أن الجائزة ستركز على مكافأة المبتكرين وتحفيز الابتكارات التي من شأنها توفير الحلول لاحتياجات العالم المستقبلية من الغذاء انطلاقاً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الأب المؤسس لدولة الإمارات وأحد أبرز داعمي نهضة القطاع الزراعي في الإمارات.

وناقش المجلس الآلية الخاصة باعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بالسلع والمواد الغذائية. ووافق المجلس على مشروع تطوير المستشفيات والمختبرات البيطرية بحيث يتم البدء في إنشاء مستشفى ومختبر الوثبة كمختبر بيطري مركزي لإمارة أبوظبي وفق المتطلبات والمعايير الدولية..

كما يشمل المشروع إعادة بناء مستشفى القطارة ومدينة زايد وفق المتطلبات والمعايير الدولية وبما يتناسب مع حجم الثروة الحيوانية، على أن يتم العمل على تعيين استشاري عالمي يتمتع بالخبرة العالية في هذا المجال والبدء بتحضير التصاميم الخاصة بالمشروع. ووجه المجلس بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية من أجل دراسة نشاط تموين الوجبات من قبل ربات البيوت والذي يعد مشروعا رائدا ترعاه مؤسسة خليفة للأعمال الخيرية.