سيف بن زايد يبحث سبل التعاون مع سفراء المغرب وأفغانستان وإيران

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه أمس، كلاً على حدة، محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية، ونجيب الله مجددي سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومحمد رضا فياض سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الدولة.

وتم خلال هذه اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات العربية المتحدة؛ وكل من المغرب وأفغانستان وإيران.

حضر اللقاءات اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي خلفان الظاهري؛ مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.