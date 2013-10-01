أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

سيف بن زايد يبحث سبل التعاون مع سفراء المغرب وأفغانستان وإيران

Google+ Print
سيف بن زايد يبحث سبل التعاون مع سفراء المغرب وأفغانستان وإيران سيف بن زايد يبحث سبل التعاون مع سفراء المغرب وأفغانستان وإيران

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مكتبه أمس، كلاً على حدة، محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية، ونجيب الله مجددي سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية، ومحمد رضا فياض سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الدولة.

وتم خلال هذه اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات العربية المتحدة؛ وكل من المغرب وأفغانستان وإيران.

حضر اللقاءات اللواء ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد علي خلفان الظاهري؛ مدير عام شؤون القيادة لشرطة أبوظبي، والعقيد سعود الساعدي، مدير إدارة سكرتارية مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية