بحث تعزيز التعاون في مجال أسواق العمل مع السودان

بحث معالي صقر غباش وزير العمل وأحمد الصديق عبدالحي سفير السودان لدى الدولة سبل تطوير التعاون المشترك بين دولة الإمارات والسودان في مجال أسواق العمل والقوى العاملة.

وتم خلال اللقاء الذي عقد أمس في مكتب معالي وزير العمل بديوان الوزارة في أبوظبي التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأهمية تبادل الخبرات والتجارب المشتركة بما يخدم أسواق العمل والقوى العاملة في البلدين.

وأشاد معالي وزير العمل خلال اللقاء بالخبرات والكفاءات السودانية العاملة في سوق العمل الإماراتي الذي تتوافر فيه فرص التوظيف للعمالة الماهرة والمدربة ووفقاً لاحتياجات القطاع الخاص.

من جانبه، أشاد السفير السوداني بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات، وبالتشريعات الناظمة لسوق العمل الذي يعد سوقا جاذبا للعمالة، خصوصاً في ظل صون حقوق العمالة ومستحقاتها.