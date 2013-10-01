«التربية»: 758 حقيبة لغة إنجليزية لـ 379 مدرسة حكومية

قالت هيفاء بن درويش مديرة إدارة المكتبات في وزارة التربية والتعليم، لـ"البيان" ان الوزارة تعمل على توزيع 758 حقيبة تعليمية على 379 مدرسة حكومية لجميع المراحل بواقع 300 حقيبة موزعة على 150 مدرسة حلقة أولى و 458 حقيبة لنحو 229 مدرسة من مدارس حلقة ثانية وثانوية.

وأوضحت أن الحقيبة التعليمية أحد نماذج التعلم الفردي حيث تهدف إلى مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وتفريد التعليم بأسلوب علمي ، وتبني أسلوب التعلم الذاتي المبرمج، ولأهميتها فقد قامت وزارة التربية والتعليم باختيار وتقييم حقائب تعليمية للغة الانجليزية في جميع المراحل الدراسية لتزويد جميع مكتبات الحلقة الأولى بواقع حقيبتين لكل مكتبة مدرسية، وتسمى الحقيبة التعليمية للحلقة الأولى "Magic English " وتتكون من 10 كتب مطبوعة بمواصفات خاصة وقلم صوتي إلكتروني مبرمج .

وأضافت درويش، انه تم اختيار وتقييم 458 حقيبة لجميع مكتبات مدارس التعليم الأساسي الحلقة ح2 والثانوي بواقع حقيبتين لكل مكتبة مدرسية، لتعليم اللغة الانجليزية، بعنوان " Learning English Courses " وتتكون من 5 كتب وقلم صوتي إلكتروني مبرمج .

إبراز الفروق

وأفادت بأن النظام الحديث للتعلم يفسح المجال أمام إبراز الفروق الفردية الموجودة بين طلاب الصف الواحد وإتاحة الفرصة لكل منهم للانطلاق وفقا لمهاراته الخاصة في التعلم، بالإضافة الى التركيز على مخططي العملية التربوية كي يتمكن كل طالب من عمله وممارسته والاندماج فيه وإتقانه بدلا من التركيز على ما يجب أن يتعلمه أو يعرفه أو يحفظه من معارف ومعلومات جامدة لا يستطيع الاستفادة منها و تطبيقها بشكل عملي.

مصادر تعلم

وذكرت ان هذا النوع من التعليم يتطلب إدخال مصادر تعلم جديدة داعمة للمنهج الدراسي ، تقوم على أساس استيعاب المعرفة الذاتية لكل طالب في جميع مجالات نموه العقلي المعرفي ، والانفعالي الوجداني ( النفسي ) و الحركي، حيث تؤكد الاتجاهات التربوية المعاصرة على أهمية التعلم الفردي الذي ينقل محور اهتمام العملية التعليمية من المعلم إلى الطالب نفسه ويسلط الأضواء عليه ليكشف عن ميوله واستعداداته وقدراته ومهاراته الذاتية بهدف التخطيط لتنميتها وتوجيهها وفقاً لمعايير تربوية تتناغم مع ميوله وتتمشى مع حاجاته الذاتية واستعدادات نموه وتحفز دوافعه ورغباته الشخصية ليتمكن بذلك من الوصول إلى أقصى طاقاته وإمكاناته الخاصة.

وسيلة مشوقة

وتتميز الحقيبتان بأنهما وسيلة تعليمية مشوقة وجذابة تساعد في تعلم الانجليزية من خلال نطق الحروف والكلمات بشكل سليم ، كما تحتوي كل منهما على أشكال ورسوم وصور وألوان مناسبة ومتنوعة تتزامن مع أساليب محادثة وتدريب على القراءة ، وتساعد الطلاب على الفهم والنطق الصحيح ، وتتميز بتوفير الدعم الفني لهما لمدة عامين من تاريخ الشراء مع تنفيذ برنامج تدريبي شامل ومكثف حول الحقيبة لا يقل عن 12 ساعة تدريب لأمينات المكتبات ومراكز مصادر التعلم بجميع المدارس ، مع توفير الدعم الفني للقلم الصوتي الإلكتروني والحقيبة حال تعرضها للتلف.

مشيرة إلى أن الوزارة استطاعت أن تحول التعليم من تعليم نظري إلى تعليم تطبيقي عن طريق تفاعل الطالب مع المعلم من خلال التعليم الإلكتروني، والانتقال بالطالب من التعلم التقليدي إلى تكنولوجيا التعليم، وذلك من خلال عدة مشاريع إلكترونية وتكنولوجية تخدم العملية التعليمية إلى جانب بعض التقنيات والأجهزة التعليمية التي وفرتها الوزارة للطلبة.