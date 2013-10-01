راشد بن سعود يوجه باعتماد أفضل الأساليب في الكلية الإماراتية الكندية الجامعية

اطلع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، على المستجدات المتعلقة بتنفيذ مخطط مشروع المبنى الجديد للكلية الاماراتية الكندية الجامعية بأم القيوين وما تم بشأن إدخال تخصصات جديدة بالكلية كالإعلام، الذي استحدث اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي وبكالوريوس القانون الذي لا يزال قيد المتابعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد أم القيوين بمكتبه بالديوان الاميري أمس مجلس أمناء الكلية الاماراتية الكندية الجامعية بأم القيوين برئاسة سلطان الشايع وأعضاء مجلس الادارة وادارة الكلية لإطلاع سموه على التطورات المستجدة بشأن تنفيذ المخطط الجديد للجامعة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع والقطاعين الحكومي والخاص.

معايير معتمدة

ووجه سموه بضرورة وضع المخططات الخاصة بمشروع المبنى الجديد للكلية الاماراتية الكندية استنادا إلى المعايير المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما وجه سموه مجلس الأمناء بضرورة اعتماد أفضل الوسائل والاساليب المعتمدة في التعليم الجامعي وعلى أن تنطلق من حاجة السوق وأن يكون للتدريب والابحاث دور مهم يؤخذ في الحسبان.

وقال رئيس مجلس أمناء الكلية الاماراتية الجامعية بأم القيوين "إننا نسير على المنهج الذي وضعه ووجه به صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ونعتبره نبراساً يحدد اساسيات واستراتيجيات الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد أساس توجهات الحكومة الاتحادية والتي نحن في الكلية الاماراتية الكندية الجامعية نعمل على تنفيذها تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومتابعة حثيثة من حكومة ام القيوين لنتمكن من تحقيق أهداف رؤية صاحب السمو حاكم أم القيوين".

حضور

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وسلطان سعيد آل على مدير عام التطوير والاستثمار في حكومة أم القيوين والدكتور سمير عودة مدير الجامعة والدكتور جلال حاتم نائب المدير والدكتور وحيد زبارة عضو الادارة والعضو المنتدب. وفي نهاية اللقاء تسلم سمو ولي عهد أم القيوين درع الكلية من رئيس مجلس الأمناء.