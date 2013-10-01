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الدوري السعودي يلغي مبدأ ' مقدم العقد '

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الدوري السعودي يلغي مبدأ ' مقدم العقد ' الدوري السعودي يلغي مبدأ ' مقدم العقد '

قررت لجنة المحترفين في الدوري السعودي إلغاء مبدأ مقدم العقود، بحسب بيان عن مسابقة عبد اللطيف جميل.

وجاء القرار ليصبح النادي قادرا على دمج مقدم العقد في الرواتب الشهرية للاعبي الأندية .

الهدف من القرار بحسب البيان هو دفع اللاعبين السعوديين للعطاء طوال الموسم، وعدم الحصول على مبلغ مالي كبير يجعل النجوم غير راغبة في الاستمرار بدوافع كبيرة في الملعب.

الهلال يتصدر الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، يليه النصر بالرصيد نفسه متأخرا بفارق الأهداف فقط.

ويأتي أهلي جدة في المركز الثالث بـ9 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه اتحاد جدة ونجران.

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