القبض على عضو بشورى "الإخوان" بالمنيا

كتب : إسلام فهمي الإثنين 30-09-2013 22:22

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على "علي أحمد محمد عمران"، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، وأحد قيادات تنظيم الإخوان، وعضو بشورى الجماعه، والصادر ضده قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطاراً بتمكن كلاً من الملازم أول هاني عجلان، والملازم أول أحمد هشام عبد الجابر، من إلقاء القبض على أحمد محمد عمران، الشهير بعلي عمران، 66 سنة، النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة بالمنيا، وأحد قيادات جماعة الإخوان وعضو شورى الجماعة، والصادر ضده قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، في أحداث فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، التي شهدتها المحافظة، وذلك بعد ورود معلومات عن وجوده داخل منزله بسمالوط، بشارع أبو زهران، وعلى الفور انتقلت القوات وتمكنت من إلقاء القبض عليه.