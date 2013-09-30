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إقامة الورشة التدريبية الأولى للقيادات النسائية في الأحزاب

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إقامة الورشة التدريبية الأولى للقيادات النسائية في الأحزاب إقامة الورشة التدريبية الأولى للقيادات النسائية في الأحزاب

كتب : هدى رشوان الإثنين 30-09-2013 22:37

عقد المركز المصري لحقوق المرأة الورشة التدريبية الأولى للقيادات النسائية في الأحزاب.

وتأتي هذه الورشة في إطار المبادرة التي طرحها المركز إلى العديد من الأحزاب بترشيحها عدد من القيادات النسائية ليقوم المركز بتدربيبهم على المهارات اللازمة لأي لقاء توعية سياسية مع المواطنين.

وتم طرح هذه المبادرة خلال لقاء المركز المصري مع عدد من الأحزاب السياسية المختلفة للنقاش حول وضع المرأة في الدستور والانتخابات القادمة خلال الأيام القليلة الماضية.

وبدأ المركز المصري أولى هذه الورش التدريبية أمس بحضور ممثلات عن أحزاب المصريين الأحرار والحزب الاشتراكي المصري وحزب الأحرار، وقد دار اللقاء حول عدة موضوعات.

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