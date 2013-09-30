"الداخلية": سنطهر العياط كما فعلنا في كرداسة ودلجا

كتب : محمد عاشور منذ 41 دقيقة

قال المقدم وائل بدوي، نائب مأمور قسم العياط، إن قوات الجيش والشرطة بدأت في مداهمة عدد من البؤر الإجرامية وأماكن اختباء المسلحين، بشارع المدبح بمنطقة السلخانة بالعياط، جنوب شرق الجيزة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري"، أن رجال العمليات الخاصة بدأوا في تنفيذ خطة الانتشار، لإلقاء القبض على المتهمين في الاشتباكات العنيفة التي دارت أمس.

وأشار المقدم وائل بدوي، إلى أنه من المقرر أن تكون هناك حملات أمنية مستمرة، لتطهير المركز من العناصر المسلحة الخطرة، والبلطجية الذين انتهزوا فرصة غياب الأمن بالمركز، عقب حرق مقر قسم شرطة العياط، بعد فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، لفرض الإتاوات على المواطنين.

وشدد نائب مأمور قسم العياط، أنه سيتم تطهير العياط كما حدث بكرداسة ومن قبلها دلجا، مؤكدًا أن رجال الشرطة عازمون على بعث الطمأنينة في نفوس المصريين بجميع أنحاء الجمهورية.