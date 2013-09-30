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طوارئ بمطار القاهرة لتأمين 216 كيلو ذهب من منجم السكري

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طوارئ بمطار القاهرة لتأمين 216 كيلو ذهب من منجم السكري طوارئ بمطار القاهرة لتأمين 216 كيلو ذهب من منجم السكري

كتب : حسن حسين منذ 31 دقيقة

أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم، حالة الطوارئ لتأمين تفريغ ونقل 216 كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكري وصلت من مرسى علم في طريقها إلى كندا خلال الساعات المقبلة لتنقيتها في معامل متخصصة وبيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها.

وصرحت مصادر مسؤولة بالقرية، أنه وصلت الشحنة على طائرة خاصة من مرسى علم بصحبة خمسة من شركة المالكة لمنجم السكري؛ حيث تم وضع سياج أمني حول الطائرة التي هبطت قرب صالة رقم 4، وتم تفريغ حمولة الذهب داخل سيارة مصفحة تابعة لشركة "أمانكو" تم وضعها قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة لحين سفرها، وكانت شحنة الذهب عبارة عن 11 طردًا بوزن 216 كجم، وسيتم خلال الساعات المقبلة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والتمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول، لكي يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج ثم بيعها في البورصات العالمية واقتسام ثمنها طبقًا للتعاقد بين وشركة "سنتامين" الأسترالية التي تتولى استخراج الذهب من المنجم، الذي يعد واحدًا من أكبر 10 من مناجم ذهب في العالم.

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