نائب جامعة عين شمس :لم يستخدم المولوتوف فى اشتباكات الطلاب أمس

نفى الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، استخدام المولوتوف فى الاشتباكات، التى وقعت أمس فى الحرم الجامعى، مضيفا أن الاشتباكات كانت عبارة عن تراشق بالحجارة بين مؤيدين للجيش وطلاب الإخوان، ولم يستخدم أى من الطرفين المولوتوف، قائلا: "الجامعة مكنش فيها مولوتوف".

وأشار الطوخى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة لديها فيديوهات تم تصويرها خلال الاشتباكات، ولم ترصد فيها وجود المولوتوف، مضيفا أنها ستستعين بتلك الفيديوهات للتعرف على الطلاب، الذين كانوا السبب فى أعمال العنف.

وطالب الطوخى، وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة فى نشر الأخبار، حتى لا يؤثر ذلك بشكل سلبى على سير العملية التعليمة داخل الجامعة.