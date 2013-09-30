مسئولان بالطرق يتهمان مياه الشرب بالتسبب فى انفجار ماسورة كوبرى أكتوبر

اتهم مسئولان بهيئة الطرق والكبارى، رئيس هيئة مياه الشرب بتجاهل بلاغاتهم، بوجود كارثة بكوبرى أكتوبر حيث انفجرت ماسورة المياه التى تربط القاهرة بالجيزة، والتى تمر بجسم الكوبرى، مما أحدث تصدعات بالكوبرى وحرروا ضده محضر بقسم قصر النيل.

البداية كانت بتلقى العميد هانى جرجس، مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغاً، من كل من المهندس زين محمد الأهل، مدير مديرية الطرق والكبارى، ومحمد الجلاد، كبير مفتشى الكبارى، اتهما فيه رئيس هيئة مياه الشرب بتجاهل بلاغات مسئولى الطرق والكبارى، بوجود تسريب مياه فى الماسورة الرئيسية بين محافظتى القاهرة والجيزة بجسم كوبرى 6 أكتوبر، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 6160 إدارى قسم قصر النيل.

وأوضح المسئولان فى محضرهما، أنهما فوجئا بزيادة كبيرة فى كمية المياه المتساقطة من جسم الكوبرى بلاطة الخرسانية، وظهور فتحات جديدة تتساقط منها المياه، كما انفجرت ماسورة أخرى فى جسم الكوبرى من ناحية فرع النيل الصغير المار بمنطقة العجوزة، وأحدث تصدعات فى الركائز التى تحمل الجسم الكامل للكوبرى.

> ويخشى مسئولو الطرق والكبارى من تزايد كميات المياه المتساقطة، لأن خطورتها كبيرة على سلامة جسم الكوبرى، حيث إن المياه هى العدو الرئيسى للخرسانات، والحديد لما تحدثه من تفكك وتآكل.