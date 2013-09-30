كسر في قدم الشعراوي يحرم ميلان منه ضد أياكس ويوفنتوس

يفقد ميلان مهاجمه صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي في مباراتي أياكس ويوفنتوس بسبب الإصابة.

الشعراوي يمنح ميلان رئة هجومية في الجناح الأيسر، ويعين ماريو بالوتيلي على فك شفرات منافسي الروسونيري.

لكنه لن يستطيع فعل ذلك في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس، ولا في الكالتشيو الاسبوع المقبل ضد يوفنتوس.

ميلان أعلن عبر موقعه الالكتروني أن فرعونه الإيطالي أصيب بكسر يبعده عن الملاعب لفترة، قد تصل لشهرين.

وكان ميلان قد فاز في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال على حساب سيلتك.

ويلعب ميلان ضد أياكس، ثم يواجه برشلونة في الجولة الثالثة من السباق.