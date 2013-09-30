وفد بحرينى يبحث مع مسئولة دولية لحقوق الإنسان بجنيف التعاون المشترك

التقى وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين والمشارك فى الحوار العربى الأوروبى فى الدنمارك على هامش المؤتمر بنائب رئيس المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمكتب المفوضية الدولية فى جنيف "أفارين شاهيزاده".

وتم خلال اللقاء الذى شارك فيه عضوا مجلس مفوضى المؤسسة الوطنية النائب أحمد الساعاتى، وماريا خورى، استعراض سبل التعاون بين المؤسسة والمنظمة الدولية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وقدم العضوان للمسئولة الدولية عرضًا لجهود المؤسسة فى مراقبة مؤسسات الدولة بالالتزام بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وكذلك استكمال التشريعات المتعلقة بذلك ودور المؤسسة فى توثيق ومتابعة الشكاوى التى ترد إليها حول أى انتهاكات محتملة، إلى جانب شرح الوضع الحقوقى فى مملكة البحرين بشكل عام، حيث أوضحا عزم القيادة على احترام الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقد أعربت المسئولة الدولية استعداد منظمتها تقديم أى مساعدة فنية للمؤسسة الوطنية لتطوير أدائها، كى تتمكن من القيام بمسئولياتها الهامة على أكمل وجه.