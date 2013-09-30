وفد كنسى يزور المسجد الأقصى تأكيدا على تضامن المسلمين والمسيحيين لنصرته

قام وفد كنسى، ضم بطاركة ومطارنة ورؤساء كنائس الطوائف المسيحية المختلفة بالقدس، اليوم الاثنين، بزيارة المسجد الأقصى المبارك للتعبير عن تضامنهم واستنكارهم للاعتداءات واقتحامات المستوطنين اليهود لباحاته.

وقال المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس الأب عيسى مصلح إن هذه الخطوة جاءت استكمالاً للعهدة العمرية ولتأكيد لُحمة الشعب الفلسطينى بمسيحييه ومسلميه وتعبيرًا عن مؤازرتنا لإخواننا المسلمين لنؤكد أن الهم واحد والمصاب واحد.

ولفت إلى أن التضامن لن يقتصر على الزيارة وسيشمل إرسال رسائل إلى مختلف السفارات لاطلاعها على انتهاكات إسرائيل بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، مستذكراً منع الاحتلال لآلاف الفلسطينيين المسيحيين من الوصول إلى مدينة القدس والأمكان المقدسة فيها فى الأعياد الماضية.