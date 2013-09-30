المجدلانى: سندعم الفلسطينيين فى القدس بجميعات إسكانية تعاونية

أكد وزير العمل الفلسطينى، أحمد مجدلانى، ضرورة تحدى الإجراءات والسياسات الإسرائيلية بدعم المدينة المقدسة، وتثبيت أهلها على أرضهم ودعم صمودهم.

وأشار مجدلانى خلال لقائه، رئيس الاتحاد العام للجمعيات، الإسكانية التعاونية تميم الريماوى مساء اليوم الاثنين إلى أن المطلوب فلسطينيا، هو دعم المدينة المقدسة وصمود أهلها خاصة دعم قطاع الإسكان، وتعزيز الوعى والثقافة الإسكانية، والتعاونية بين سكان المدينة المقدسة.

وأكد المجدلانى ضرورة تسليط الضوء على الإسكان التعاونى بأبعاده التنموية والوطنية، وإنضاج فكرة تأسيس جمعيات إسكان تعاونية خاصة بسكان القدس مشددا على استعداد الوزارة لتقديم المساعدة الممكنة على كافة الأصعد لجمعيات الإسكان فى القدس.