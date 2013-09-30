زورق حربى إسرائيلى يخترق المياه الإقليمية اللبنانية

بيروت- (أ. ش. أ)

أعلن الجيش اللبنانى، أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، اليوم، وذكرت قيادة الجيش فى بيان لها، مساء اليوم، إن زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلى أقدم بعد ظهر اليوم على اختراق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة (جنوب لبنان) لمسافة 20 مترًا، ثم عاد باتجاه المياه الإقليمية الفلسطينية المحتلة.. وهو ما يعد انتهاكًا جديدًا للسيادة اللبنانية والقرار الدولى 1701.

> وأوضح البيان، أنه قد جرى التنسيق بين الجيش وقوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" لمعالجة هذه الواقعة.