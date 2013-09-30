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الجيش اليمنى يستعيد قاعدة استولى عليها متشددو القاعدة

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الجيش اليمنى يستعيد قاعدة استولى عليها متشددو القاعدة الجيش اليمنى يستعيد قاعدة استولى عليها متشددو القاعدة

قال مسئول عسكرى اليوم "الاثنين" ،إن القوات الخاصة اليمنية استعادت قاعدة للجيش فى جنوب شرق البلاد، وحررت عدة رهائن بعد ساعات من سقوط الموقع فى أيدى مسلحين من تنظيم القاعدة تنكروا فى زى رجال أمن، وقتلوا ما لا يقل عن أربعة جنود.

وقال المسئول، إن عشرات المتشددين اقتحموا مقر قيادة الفرقة الثانية بالجيش اليمنى فى مدينة المكلا، واحتجزوا بعض العسكريين. وأصيب ما لا يقل عن تسعة جنود.

وأضاف المسئول "اشتبكت قوات مكافحة الإرهاب الخاصة مع متشددى القاعدة وقتلت عددا منهم"، وقال، إنه تم إلقاء القبض على عدد من المتشددين، وبعضهم جرحى أصيبوا فى الاشتباكات.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الإسلاميين المتشددين بدأوا هجومهم بتفجير سيارة محملة بالمتفجرات قرب بوابة المعسكر.

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