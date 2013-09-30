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لويزة حنون:الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستجرى فى موعدها

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لويزة حنون:الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستجرى فى موعدها لويزة حنون:الانتخابات الرئاسية الجزائرية ستجرى فى موعدها

قالت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، إن الانتخابات الرئاسية المرتقبة فى أبريل عام 2014 ستجرى فى آجالها المحددة، واعتبرت انعقاد مجلس الوزراء أمس، الأحد، بمثابة رد على كل الآراء المتضاربة التى انتشرت الفترة الأخيرة حول انعقاد هذا الاجتماع من عدمه.

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، فى الندوة الصحفية التى عقدتها اليوم، الاثنين، فى الجزائر العاصمة عقب جلسة الافتتاح لأعمال اللجنة المركزية للحزب، إن القراءة الأولى التى قام بها حزبها لما ورد فى اجتماع مجلس الوزراء هى أن رئاسيات 2014 ستجرى فى وقتها، وإنه قد آن الأوان لأن تكون القطيعة مع ممارسات الحزب الواحد.

وأكدت "حنون" على أهمية الرئاسيات المقبلة، وقالت إن حزبها يولى هذا الموعد أهمية كبيرة ويعتبره انطلاقة جديدة للشروع فى بناء الجمهورية الثانية من خلال مسار تأسيسى قائم على الإرادة الشعبية، ودعت إلى تطهير القائمة الانتخابية واستحداث لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات وحياد الإدارة ومراجعة قانون الانتخابات فى بعض بنوده.

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