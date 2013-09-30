القنوات الإقليمية تحتفل بأكتوبر على طريقة "الهجان" و"عابد كرمان"

كتب : انتصار حسني الإثنين 30-09-2013 21:39

أعد قطاع القنوات الإقليمية خريطة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر واحتفالات أكتوبر المجيدة، حيث يقوم القطاع بنقل كافة الاحتفالات الشعبية الرئيسية التي ستُقام في جميع الميادين يوم 6 أكتوبر علاوة على الاحتفالات الفنية والثقافية وتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، حيث جاءت خرائط التغطية الإعلامية لقطاع الإقليميات كالتالي:

قناة القاهرة: تقدم القناة تغطية خاصة من خلال برامجها الرئيسية منها صباح القاهرة ويستعرض البرنامج أهم معالم سيناء الحضارية وفقرة خاصة عن الفولكلور السيناوي، كما تعرض القناة احتفالية خاصة من خلال برامج "مع الناس" و"نبض الوطن" وفترات مفتوحة.

تليفزيون القنال: تغطية متنوعة عن احتفالات أكتوبر من خلال حلقات من موسوعة الرابعة عن أبطال الحرب بالإضافة إلى مجموعة من الأفلام التسجيلية وتغطية شاملة للاحتفالات في إقليم القناة وسيناء.

تليفزيون الإسكندرية: تعتمد خطة الاحتفالات على عمل لقاءات في البرامج المختلفة مع العسكريين وأبطال الحرب وإذاعة أغاني وطنية بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية عن حرب أكتوبر وتغطية للندوات النقاشية من خلال قصور الثقافة بمحافظات الإقليم.

قناة الدلتا: تقدم القناة فترات بث مفتوحة يوم السادس من أكتوبر من خمس محافظات هي الغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط لنقل مظاهر الاحتفال بالعيد الأربعين لنصر أكتوبر ونقل الاحتفالات، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بالمحافظات. كما تم تخصيص فقرات في برامج "التوك شو" تقوم باستضافة خبراء عسكريين واستراتيجيين لمناقشة آثار حرب أكتوبر.

قناة الصعيد: تقوم القناة بإذاعة سهرات درامية عن أبطال حرب أكتوبر كما تقوم بتغطية احتفالات محافظات الإقليم "أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم"، كما تقوم القناة باستضافة نماذج من أبطال حرب أكتوبر.

قناة طيبة: تبدأ التغطية الإعلامية لاحتفالات أكتوبر من بداية شهر أكتوبر ولمدة 10 أيام وتستعرض نصر أكتوبر ومرحلة العبور وبعد ذلك السلام والتنمية ودور القوات المسلحة بالإضافة إلى إذاعة أحد المسلسلات الدرامية خلال شهر أكتوبر وهي "رأفت الهجان" و"عابد كرمان".