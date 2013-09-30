حصر كامل للزراعات المتأثرة بأحداث سيناء بالعريش ورفح

بدأت مديرية الزراعة بشمال سيناء فى إعداد حصر شامل لزراعات الزيتون التى تأثرت بالأحداث التى تشهدها المحافظة، وتم إزالتها نظرا للظروف الأمنية بمناطق الأحداث جنوب العريش وعلى طول طريق المطار.

وقال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، فى تصريح خاص "لليوم السابع"، إن لجنة بالمديرية تقوم بعمل حصر ومعاينات للمساحات والأشجار التى تمت إزالتها للضرورة الأمنية، وذلك لتجميع كافة البيانات اللازمة للرجوع لها عند الحاجة من الجهات المختصة فى حالة إقرار التعويضات لأصحاب هذه المزارع، كما تقوم لجنة أخرى مشكلة من مسئولين بالمحافظة ومتخصصين من مديرية الزراعة بحصر الأشجار والمزروعات التى تمت إزالتها بمناطق أحداث رفح قرب الشريط الحدودى.

يذكر أن القوات الأمنية وأهالى قاموا بإزالة أشجار تقع بالقرب من مقرات أمنية وحواجز بالعريش، كما تم إزالة كافة المزروعات حول طريق مطار العريش ومناطق برفح والشيخ زويد، بعد أن تبين أنها تستخدم من قبل مسلحين للاختباء بها أثناء الملاحقات الأمنية واتخاذها أوكار لاستهداف القوات منها.

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