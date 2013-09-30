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محافظ البحيرة: إقامة تجمع للصناعات الصغيرة لتوفير 6500 فرصة عمل

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محافظ البحيرة: إقامة تجمع للصناعات الصغيرة لتوفير 6500 فرصة عمل محافظ البحيرة: إقامة تجمع للصناعات الصغيرة لتوفير 6500 فرصة عمل

دمنهور ( أ. ش. أ)

أكد الدكتور مصطفى هدهود، محافظ البحيرة، على ضرورة مواصلة استكمال الإجراءات الخاصة بتنفيذ البروتوكول الموقع بين محافظة البحيرة، والشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول لإقامة تجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة على البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع بحضور المهندس محمد سعفان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات وممثلى الشركة لتفعيل البروتوكول، وظهور المشروع على أرض الواقع كثمرة تعاون مشترك بين المحافظة ووزارة البترول والصندوق الاجتماعى للتنمية لتحقيق أهداف توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتى تقدر بعدد 6500 فرصة عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى دعم خطط الدولة التنموية وتعميق مكون المنتج المحلى واستكمال منظومة الصناعات البتروكيماوية وعدم استيرادها من الخارج.

وقرر المحافظ إسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع وإعدادها بمعرفة المكتب الهندسى للمحافظة، بالتنسيق مع مديرية الإسكان والمرافق.

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