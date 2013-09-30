غداً.. وقفة لـ"تمرد" معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ لدمجه بالجامعة

تنظم حملة "تمرد" بالمعهد العالى للخدمة الاجماعية بمدينة كفر الشيخ، وقفة احتجاجية صباح الغد بفناء المعهد، للمطالبة بضم المعهد لجامعة كفر الشيخ.

وقال حسين حبيب، الطالب بالفرقة الأولى بالمعهد الاجتماعى، ومنسق حملة "تمرد"، نطالب بضم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية، لجامعة كفر الشيخ على غرار ضم المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بحلوان لجامعة حلوان.

وأشار إلى أن معهد كفر الشيخ أقدم من الجامعة نفسها، مضيفاً، "نعانى من ارتفاع المصروفات الدراسة لـ1200جنيه، بالإضافة للكتب التى تصل لـ300 جنيه، فسنجد فى الجامعة تخفيضا من تلك الأموال التى نتكبدها".