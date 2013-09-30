مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض مشروع قانون الموازنة المؤقت الذى أقره مجلس النواب

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الموازنة المؤقت الذي أقره مجلس النواب خلال عطلة نهاية الأسبوع ما يؤدي الى استمرار المأزق ويزيد من احتمال الوصول الى الشلل الحكومي ابتداء من صباح غد الثلاثاء.

وصوت الشيوخ الديموقراطيون الـ 54 الذي يحظون بالغالبية في مجلس الشيوخ ـ حسبما أفاد راديو (سوا) الأمريكي مساء اليوم الإثنين، ضد المشروع الذي كان سيتيح تمويل الدولة الفدرالية ابتداء من صباح غد الثلاثاء، إلا أنه في الوقت نفسه ينسف قانون الرعاية الصحية الذي تبناه الكونجرس في الولاية الأولى للرئيس باراك أوباما وتدخل أجزاء كبيرة منه حيز التنفيذ قريبا.

وأضاف الراديو أنه لا يزال أمام مجلسي الشيوخ والنواب أقل من عشر ساعات للاتفاق على نص مشترك للحيلولة دون “الإقفال الجزئي” للوكالات الفدرالية.

أ ش أ