الشرطة السودانية تفض مظاهرة بولاية نهر النيل

احتوت قوات الشرطة بولاية نهر النيل السودانية، اليوم الاثنين، مظاهرة احتجاجية قامت بها قوى تحالف الإجماع الوطني، المعارض لمناهضة السياسات الإصلاحية التي نفذتها الحكومة.

وردد المتظاهرون خلال المسيرة، شعارات معارضة لرفع الدعم عن المحروقات، وما صاحبه من موجة غلاء في المواد الاستهلاكية.

وأفادت – شبكة الشروق السودانية – إن المظاهرة الاحتجاجية، بدأت سلمية من سوق “عطبرة” العمومي، ثم جابت بعض الطرق الرئيسة، لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين، حين ظهرت بوادر شغب من بعضهم.

كما ندد المتظاهرون، بتخلي الحكومة عن دعم المحروقات، وما صاحبه من ارتفاع في تعريفة المواصلات الداخلية.

أ ش أ