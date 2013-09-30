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أوباما يشيد بشجاعة نتانياهو لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين

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أوباما يشيد بشجاعة نتانياهو لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين أوباما يشيد بشجاعة نتانياهو لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين
لا أستبعد الخيار العسكري ضد إيران بشأن برنامجها النووي

كتب : وكالات منذ 22 دقيقة

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم، بشجاعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التي أبداها في استئناف مفاوضات السلام المباشرة مع الفلسطنيين.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن أوباما شكر نتانياهوعلى أنه خاض هذه المباحثات بحسن نية.

وأكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أنه سيكون يقظا في المباحثات القادمة مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأنه لا يستبعد أي خيار بما في ذلك العسكري ضد إيران بشأن برنامجها النووي.

من جانبه، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران بتفكيك برنامجها النووي العسكري، ودعا إلى الإبقاء على العقوبات المفروضة على طهران أو تشديدها إذا واصلت طهران جهودها النووية أثناء جولة قادمة من المفاوضات مع الغرب، معتبرا أن إيران ملتزمة بتدمير إسرائيل ويجب إرغامها على تفكيك برنامجها النووي بالكامل.

وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن أوباما عقب اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلى في البيت الأبيض، قال إنهما اتفقا على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، معتبرا أنه على إيران أن تقرن أقوالها بأفعال لكسب ثقة المجتمع الدولي.

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