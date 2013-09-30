السعودية تلغي كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب : أ ش أ منذ 15 دقيقة

ألغت المملكة العربية السعودية كلمتها المقررة، اليوم، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورفض المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي تقديم أي تفسيرات لقرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الخطاب الرسمي للمملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال مارتن نسيركي في المؤتمر الصحفي اليومي: لم نعرف الأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية إلى إلغاء كلمتها المقررة اليوم، كما أننا لا نعرف ما إذا كان المسؤولون السعوديون يرغبون في إلقاء كلمتهم في يوم آخر أم لا.

وأضاف المتحدث الرسمي: عليكم بتوجيه هذه الأسلة إلى البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة.