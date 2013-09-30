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عودة سفير مصر لدى الإمارات بعد انتهاء عمله بأبوظبي

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عودة سفير مصر لدى الإمارات بعد انتهاء عمله بأبوظبي عودة سفير مصر لدى الإمارات بعد انتهاء عمله بأبوظبي

كتب : حسن حسين منذ 2 دقيقة

عاد إلى القاهرة مساء اليوم السفير تامر منصور، سفير لدى الإمارات، قادما من أبوظبي بعد انتهاء فترة عمله سفيرا لمصر لدى الإمارات، حيث سيغادر السفير إيهاب حمودة، خلفا له خلال اليومين القادمين.

كان منصور التقى قبل عودته مع عدد من المسؤولين الإماراتيين لتوديعهم، كما أقامت وزارة الخارجية الإماراتية احتفالا لتكريم منصور بمناسبة انتهاء فترة عمله وشارك في الحفل الدكتور طارق أحمد الهيدان، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وعدد من المسؤولين في الوزارة بجانب رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الإمارات.

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