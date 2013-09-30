بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ببنى سويف



> بدأت جامعة بنى سويف ، تسكين الطلاب والطالبات القدامى الحاصلين على تقدير لا يقل عن ” جيد ” حيث تم منح الطلاب 15 يوما للتوجه للمدينة الجامعية ، وفى حالة عدم حضورهم يسقط حقهم فى التسكين ، حيث تقرر أن يتم التسكين وفقا لترتيبهم فى كشف إعلان النتيجة ، وما تزال عملية التسكين مستمرة لما تبقى من الطلاب سواء من طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق العام أو تنسيق المرحلة الدبلومات الفنية أو الطلاب المحولين ، على أن يتم ذلك نهاية الأسبوع الحالى .

أكد الدكتور أمين لطفي ، رئيس الجامعة ، أن عملية التسكين تتم وفق قواعد معايير محددة للتنسيق والإقامة بالمدن الجامعية التى حددها مجلس إدارة المدن والمعتمدة من مجلس الجامعة ويتم التسكين بأولوية عدد النقاط الحاصل عليها الطالب المتقدم وفقًا للتقدير التنازلي .

جدير بالذكر أن المدينة الجامعية ببني سويف تستوعب 2288 طالبا وطالبة ، كما تم تخصيص أماكن محددة لذوي الإعاقة والمرضى ، بينما تستوعب المدن الجامعية التابعة للجامعة 1200 طالب بثلاثة مبان بالمدينة الجامعية شرق النيل ، كما تم تخصيص أماكن خاصة للطلبة المعاقين من المكفوفين وذوي الإعاقات الحركية وأصحاب الأمراض المزمنة ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أماكن خاصة للطالبات بالعديد من المدن بسعة 1088 طالبة بـ 6 مبان موزعة على أماكن مختلفة بمدينة بني سويف .