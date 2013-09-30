مواجهة المونديال - حسني عبد ربه.. ماذا فعل في اختبار برادلي؟

أهم سبب لإقامة مباراة مصر وأوغندا هو اختبار قدرة حسني عبد ربه على المشاركة مع الفراعنة ضد غانا.

المباراة أقيمت في غياب المحترفين المصريين بملاعب أوروبا ونجوم الأهلي لارتباطات هؤلاء.

وقال حازم إمام أيقونة الزمالك وأحد النجوم السابقين مع منتخب مصر "مباراة أوغندا بطولة عبد ربه، هو أهم لاعب يرغب الجهاز في اختباره".

عبد ربه لاعب الإسماعيلي لم يشترك في مباريات منذ فترة طويلة بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومع تعافي عبد ربه، تم إلغاء الدوري ليستمر اللاعب بعيدا عن المباريات.

وبسبب أهميته في منتخب مصر، سعى بوب برادلي المدير الفني للفراعنة لإعداده عن طريق لقاء أوغندا.

ماذا قدم

وضح عدم رغبة عبد ربه في الدخول بأي احتكاك مع لاعبي أوغندا.

لم يدافع بشكل كبير، لم يضغط على خصومه، لم يجر أي التحام مع المنافسين.

فقط اهتم عبد ربه بالركض لمسافات طويلة حتى دون أن يكون هناك داع لذلك، فيما يوضح أنها تعليمات له من الجهاز الفني لأسباب بدنية.

أيضا اهتم عبد ربه بالتواجد في كل مكان تنطلق منه الهجمات المصرية، ليتسلم الكرة وينقلها لزميل له، محافظا على الاستحواذ للفراعنة.

نجم ستراسبورج الفرنسي الأسبق لعب حتى الدقيقة 72 قبل أن يخرج مستبدلا.

ومع خروج عبد ربه، سارع الجهاز الطبي للمنتخب بوضع رباط ضاغط على فخذ اللاعب.