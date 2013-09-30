بالفيديو .. منتخب مصر يستعد لغانا بفوز ' زملكاوي ' على أوغندا

حقق منتخب مصر فوزا مستحقا على نظيره الاوغندي بهدفين دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما يوم الاثنين.

ولعب منتخب مصر مع أوغندا وديا استعدادا لمباراة غانا في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2014 يوم 15 أكتوبر المقبل.

وسجل أحمد عيد عبد الملك وحازم إمام لاعبا الزمالك ثنائية الفراعنة في الدقيقتين 7 و68.

وغاب لاعبو الأهلي والمحترفين عن اللقاء، إذ يلعب الأهلاوية لمواجهة القطن الكاميروني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما يلعب نجوم مصر المحترفين مع فرقهم حتى مطلع الأسبوع المقبل قبل الانضمام لمنتخب مصر.

الشوط الأول

بدأ منتخب مصر المباراة بقوة فسجل عيد هدف المباراة الأول عندما قابل عرضية أحمد حمودي بتسديدة في الشباك.

وفي منتخب الشوط الاول نجح الضيوف في التسجيل لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وأهدر عيد عبد الملك فرصة خطيرة لمصر، قبل أن يرد ودادا مهاجم أوغندا بتسديدة تصدى لها الشناوي.

بعد نصف ساعة تلقى محمد إبراهيم تمريرة متقنة من عيد ليمر من الحارس لكن الكرة العرضية التي لعبها لشيكابالا لم تصله.

وفي الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول ظهر شيكابالا بقوة، إذ أهدر كرة ارتطمت بالقائم، قبل أن يلعب كرة عرضية لم تصل لأحد.

وتصدى قائم مرمى منتخب مصر لكرة عرضية أوغندية فشل في الشناوي في التعامل معها.

الشوط الثاني

بدأ بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري الشوط الثاني بإجراء عدة تغييرات، فقد دخل حازم بدلا من عمر جابر، وباسم علي بدلا من محمد إبراهيم.

وحاول المنتخب الأوغندي تهديد مرمى مصر في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني دون جدوى.

ودفع برادلي بعدها بأحمد تمساح بدلا من أحمد عيد من أجل تنشيط هجوم منتخب مصر مجددا.

ونجح الثنائي حازم إمام وشيكابالا في مبادلة الكرة بشكل رائع ليسجل الظهير الأيمن هدف مصر الثاني.

لم تشهد الدقائق المتبقية أي خطورة تذكر من الفريقين، سوى سقوط شيكابالا مصابا قبل عشر دقائق من نهاية اللقاء.