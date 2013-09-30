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زيت جوز الهند لتطويل الشعر

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زيت جوز الهند لتطويل الشعر زيت جوز الهند لتطويل الشعر

يُعتبر زيت جوز الهند من أفضل أنواع زيوت الشَّعر؛ فهو الزيت الأول الذي يمتلك خاصيّة تنعيم الشَّعر وتطويله وتغذيته.
وعلى الرُّغم من ذلك، فإنَّ كثيراً من السيِّدات قد يشتكين من عدم فاعليَّة زيت جوز الهند على الشعر، بسبب عاملين: أولهما هو عدم الاستمراريَّة في استخدام زيت جوز الهند على الشَّعر، وثانيهما هو أنَّ أغلب أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق تحتوي على موادّ حافظة وكيميائيَّة.

لذا، من الأفضل لكلّ سيِّدة أن تُراعي استخدام الزيت الطبيعيّ الخالي من الموادّ الحافظة والكيميائيَّة؛ لأنَّها السبب الرئيسيّ في فقدان الزيت لخواصه المفيدة.
ومن مميِّزات زيت جوز الهند:
1- إعطاء الشَّعر اللمعان والقوة، إذ يقوم بتقوية البصيلات داخل فروة الرأس.
2- المحافظة على إمداد جذور الشَّعر بالحيويَّة والقوَّة، كما يجعل عمليَّة نمو الشَّعر أكثر سهوله وسرعة.
3- عدم إثارة فروة الرأس، لأنّه رقيق على الجلد.
4 ـ النقاء والرائحة العطريّة الهادئة.
5- تلطيف فروة الرأس، ممّا يُساعد في الاسترخاء والنوم.
وللاستفادة من زيت جوز الهند، ثمّة العديد من الطُّرق والأقنعة المختلفة.
إليك أسهل الطُّرق وأكثرها فاعليَّة، وفق ما يلي:
1 ـ سخِّني الزيت على النار قليلاً، حتى يُصبح دافئاً.
2 ـ ضعي زيت جوز الهند على جذور الشَّعر، ودلِّكيه برفق بأطراف الأصابع.
3 ـ احضري مشطاً واسع الأسنان، ومشِّطي شعركِ به، حتّى تتوزَّع كميَّة الزيت على أطراف الشَّعر.
4 ـ ارتدي قبعة الشَّعر البلاستيكيَّة، ثمّ لفّي شعركِ بمنشفة دافئة.
5 ـ اتركي شعركِ من ربع ساعة إلى نصف، أو أكثر من ذلك، إذا تسنَّى لكِ ذلك.
6- وفي النِّهاية، اغسلي شعركِ جيداً.

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