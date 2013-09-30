"جل" ثلاثيّ الأبعاد: تقنيّة جديدة لتزيين الأظافر

مع تزايد شعبيّة فنّ تزيين الأظافر وطلاء الأظافر في أيامنا هذه، ابتكر "كريس مانس"، خبير تجميل الأظافر، تقنية ثلاثيّة الأبعاد، بواسطة الجل، ومن دون استخدام مادة الغراء أو الأكريليك.

خطوة تلو أخرى:

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1. ضعي على ورقة شمعيّة، مقصوصة على شكل الظفر، طبقة رفيعة جداً ومتوازية من "الجل" الشفّاف المرن. اطلي في كلّ الاتجاهات، ليمتدّ "الجل" على المستوى نفسه. ضعي الورقة تحت الأشعة ما فوق البنفسجيّة، لمدّة ثلاثين ثانية، وتأكّدي من أنّ طول الورقة المختارة وسماكتها يصلان إلى نصف "إنش".

2. ضعي طبقتين رفيعتين جداً من "الجل" الملوّن بالشكل ذاته، عبر طلائه في كلّ الاتجاهات. ثمّ ضعي كلّ طبقة تحت الأشعة ما فوق البنفسجيّة، لمدة ثلاثين ثانية.

3. ضعي طبقة رفيعة من "الجل" المرن الشفاف. امسحي الجانبين لإزالة الطبقة اللزجة، وقصّي الورقة على شكل مثلث، وفقاً لحجم العقدة التي ترغبين فيها.

4. اعملي على طيّ الطرفين الطوليين إلى الداخل، حتى يلتقيا في النصف. واستخدمي ملعقة معدنيّة للحصول على طيّة مثالية.

5. عند طيّ الطرفين، اعملي على طيّ الورقة إلى النصف بالاتجاه المعاكس.

6. وبواسطة ملقط الحاجبين، اضغطي على منتصف الطيّة. ضعي قطرة من "الجل" أقلّ مرونةً عند منتصف الطيّة، وضعيها تحت الأشعة ما فوق البنفسجيّة، لمدّة ثلاثين ثانية. وبعد ذلك، استخدمي "جل" قويّاً، لكي يؤدّي دور الغراء ويمنع تفكّك العقدة.

7. اضغطي على منتصف الطيّة مرّة أخرى، بواسطة الملقط، وضعي قطرة من "الجل" المرن على الجهة الخلفيّة من الطيّة، وضعيها تحت الأشعة ما فوق البنفسجيّة، لمدّة ثلاثين ثانية.

8. من المفضّل تثبيت "الجل" الثلاثيّ الأبعاد على ظفر مقلّم. استخدمي فرشاة خاصّة بالأظافر لوضع قطرة صغيرة من "الجل"، حيث ترغبين في وضع العقدة. ثبّتيها، وضعيها تحت الأشعة لمدّة دقيقتين. أضيفي المزيد من "الجل" عند منتصف العقدة لتثبيت أسفلها، مع الحرص على أن تبقى في مكانها. يُمكنك أيضاً تزيين العقدة عبر وضع القليل من الأحجار اللمّاعة فيها

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