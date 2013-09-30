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"إعمار مصر" تتعاقد مع فيليبس لإضاءة شوارع مشروع "ميفيدا" في التجمع الخامس بالطاقة الشمسية

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"إعمار مصر" تتعاقد مع فيليبس لإضاءة شوارع مشروع "ميفيدا" في التجمع الخامس بالطاقة الشمسية "إعمار مصر" تتعاقد مع فيليبس لإضاءة شوارع مشروع "ميفيدا" في التجمع الخامس بالطاقة الشمسية

كتب : أحمد مصطفى الإثنين 30-09-2013 20:35

وقعت "إعمار " اليوم عقد توريد وتركيب مع شركة فيليبس لتطبيق استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة شوارع مشروع ميفيدا المتكامل بجوار الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز مفهوم الاستدامة.

حضر التوقيع إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وقال محمد الدهان، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه من المقرر أن تنتهي أعمال المرحلة الأولى والتي بدأت بالفعل، بالتزامن مع بدء التسليم في مجتمع ميفيدا.

من ناحيته، قال تامر أبو الغار، مدير عام "فيليبس"، إن حلول الشركة لإضاءة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية تعد أحدث تقنيات العصر في مجال الطاقة المتجددة التي تمثل نقلة نوعية في نمط الحياة بما توفره من مزايا عديدة مقارنةً بأساليب الإضاءة التقليدية.

الجدير بالذكر أن مشروع ميفيدا يمتد على مساحة 3.8 مليون متر مربع في القاهرة الجديدة.

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