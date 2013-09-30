رئيسة "الأخبار" تحول ملف التأمين على حياة المراسلين إلى وزيرة الإعلام

كتب : انتصار حسنى الإثنين 30-09-2013 14:47

من جديد عادت أزمة فتح ملف التأمين على حياة مراسلي قطاع الأخبار، حيث تقدم مراسلون بقطاع الأخبار بمذكرة إلى صفاء حجازي، رئيسة القطاع الجديدة، بضرورة فتح ملف التأمين على حياتهم ضد مخاطر العمل أثناء وجودهم في مواقع الأحداث داخل مصر للتغطية الإخبارية.

وأكد العاملون أن وزير الإعلام الأسبق أحمد أنيس، سبق ووعدهم بحل هذه المشكلة بالفعل والتأمين على حياتهم نظرًا لما يتعرضون لهم من مخاطر أثناء تغطية الأحداث والمظاهرات.

وأكد العاملون أن الأزمة ازدادت في الفترة الأخيرة بعد نجاح ثورة 30 يونيو؛ بسبب مظاهرات الإخوان والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والذين ازدادوا عنفًا ضد مراسلي التليفزيون المصري بصفة خاصة والتعدي عليهم بالضرب في أكثر من مناسبة.

وبناء على هذا قررت صفاء حجازي رفع الأمر لوزيرة الإعلام درية شرف الدين لاتخاذ اللازم.