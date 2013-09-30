بعد مذكرة الرقابة الإدارية.. اجتماع ثلاثي في "ماسبيرو" لحل أزمة رئيس المراسلين بقطاع الأخبار

كتب : انتصار حسني الإثنين 30-09-2013 14:58

تجتمع، اليوم، درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، وعصام الأمير، رئيس الاتحاد، وصفاء حجازي، رئيسة قطاع الأخبار، من أجل إنهاء أزمة القرار الخاص بتعيين طارق العجمي في منصب مدير عام المراسلين بقطاع الأخبار، وذلك بعد أن وصلت مذكرة رسمية إلى رئاسة الاتحاد من الرقابة الإدارية تعترض فيه على تعيين العجمي، لأنه سبق وتم اتهامه في إحدى قضايا الفساد في أواخر التسعينات، حيث سيتم اختيار قيادي آخر من داخل القطاع لتولي المنصب أو إعادته مرة أخرى إلى رأفت الفقي، المدير السابق للمراسلين.