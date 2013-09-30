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وزيرة الإعلام تعيد مذيعة للقناة الثالثة أوقفها "عبدالمقصود" عن العمل

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وزيرة الإعلام تعيد مذيعة للقناة الثالثة أوقفها "عبدالمقصود" عن العمل وزيرة الإعلام تعيد مذيعة للقناة الثالثة أوقفها "عبدالمقصود" عن العمل

كتب : انتصار حسني الإثنين 30-09-2013 15:53

طلبت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام من الشؤون القانونية برئاسة الاتحاد، إنهاء أزمة عزة الحناوي، المذيعة بالقناة الثالثة التي أوقفها وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود عن العمل، وحولها للتحقيق بسبب مشاجرتها على الهواء مع أحد أعضاء الإخوان.

كانت "الحناوي"، رفعت أكثر من دعوى قضائية ضد "عبدالمقصود" بسبب تحويلها للتحقيق وإيقافها عن العمل وإيقاف مستحقاتها المالية طوال العام الماضي، وعندما تولت درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، المنصب، قدمت لها "الحناوي" مذكرة كاملة بكل ما حدث معها، فطلبت الوزيرة من الشؤون القانونية إلغاء القرار السابق بإيقافها عن العمل.

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