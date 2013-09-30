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مراسل "الشباب والرياضة" بسيناء يغلق الهاتف في وجه مذيع الاستديو بعد مشادة كلامية بينهما

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مراسل "الشباب والرياضة" بسيناء يغلق الهاتف في وجه مذيع الاستديو بعد مشادة كلامية بينهما مراسل "الشباب والرياضة" بسيناء يغلق الهاتف في وجه مذيع الاستديو بعد مشادة كلامية بينهما
المذيع يسأل: "هل قتل الجنود وراءه ثأر شخصي".. والمراسل " السبب الإرهاب وإهمال سيناء"

كتب : محمد شنح الإثنين 30-09-2013 18:13

قد تشهد بعض البرامج التلفزيونية والإذاعية مشادات ومعارك كلامية على الهواء قد تصل للتشابك بالأيدي، بل وينسحب بعض الضيوف على الهواء، سواء بمغادرة استديو البرنامج أوغلق المداخلة الهاتفية في وجه المتصل، وذلك لأن طريقة أو سير الحوار داخل البرنامج قد لا تنال إعجابة، ولكن أن يحدث هذا بين مذيع وزميله، فهذا نادر وقوعه، إلا في الإعلام الرسمي المصري، عندما وقعت مشادة كلامية بين مديرعام التنفيذ بشبكة الشباب والرياضة، الإذاعي محمد جراح، وبين مراسل الإذاعة في شمال سيناء على الهواء مباشرة، أثناء تغطية حادث مقتل وإصابة مجندي وأمناء شرطة بالعريش اليوم في الفترة الإذاعية "بانوراما الشباب".

"جراح" لم يعجبه رد المراسل فقال له "هل تعطني درسا".. والأخير "سأنهي المكالمة"

بدأت المشادة، عندما سأل مذيع الاستديو، المراسل حول ما إذا كانت استهداف رجال الشرطة بالعريش بدافع ثأر شخصي أم لا، ردا على حديث المراسل بأن أحد أمناء الشرطة لقي مصرعه خارج العمل بحي العبور في العريش، فرد المراسل: "لا هناك استهداف لرجال الشرطة منذ خروجهم من منازلهم في الصباح، حيث تتم مراقبتهم من تلك الجماعات الإرهابية ويتحينوا اللحظة المناسبة لاصطيادهم، فالأمر لا علاقة له بثأر شخصي كما تقول زميلي".

ويستطرد المراسل في حديثه: "تلك العمليات تأتي في إطار الانفلات الأمني والعمليات الإجرامية والإرهابية، المتواجدة في كافة محافظات ، وإن كانت شمال سيناء هي من أكثر المحافظات التي يتوطن بها الإرهاب، وذلك لتركها مهملة عشرات السنوات"، فكان رد مذيع الاستديو "هل أنت ترد على سؤالي أم تعطيني درسًا في الإخلاق"، فعاد المراسل للحديث مجددا "أريد أن أنهي المكالمة معك الآن"، فرد المذيع "هل هذه طريقة عمل أيها الزميل"، فكان جواب المراسل "مع ألف السلامة".

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