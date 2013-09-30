هاني مهنى يقاضي "الحياة" و"mic" ويشيد بـ"cbc" و"روتانا"

كتب : محمد عبدالجليل الإثنين 30-09-2013 19:37

صرح الموسيقار هاني مهنى رئيس الاتحاد العام لنقابات المهن الفنية، وأمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، بأنه سيقاضي القنوات التي لا تحترم حقوق الأداء العلني ولا تعطي المؤلفين والملحنين حقوقهم المنصوص عليها في القانون لعرض أغانيهم، ومن هذه القنوات: الحياة ودريم والمحور والنهار وmbc والتحرير.

فيما أشاد هاني مهنى بالقنوات التي تحترم حقوق الأداء العلني وتلتزم بدفع ما نص عليه القانون من حق للمؤلف والملحن، ومن هذه القنوات art وروتانا وcbc وبعض القنوات الشعبية.