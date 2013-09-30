انقطاع المياه بمدينة أسيوط بسبب تعطل بخط الطرد الرئيسى

تسبب تعطل خط الطرد الرئيسى بأسيوط إلى انقطاع المياه عن أهالى حى شرق أسيوط.

> ومن جانبه قال مصدر بشركة مياه أسيوط إنه جار إصلاح العطل بخط الطرد الرئيسى بمنطقة البركة، والذى استلزم قطع المياه لعدة ساعات لحين الانتهاء من الإصلاح، وتم الاستعانة بسيارات المحافظة والشركة لنقل المياه العذبة إلى أهالى مناطق شارع المحافظة وعزبة السجن والوليدية بمنطقة حى شرق أسيوط لسد احتياجات الأهالى.