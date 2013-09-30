محافظ الوادى الجديد يفتتح مشروعات بـ"بلاط" بتكلفة 28.5 مليون جنيه

قال العميد جمال عبد العزيز، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادى الجديد، إن اللواء محمود خليفة، محافظ الإقليم سوف يفتتح عدد من المشروعات الهامة بالمركز، فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، حيث يفتتح المحافظ يوم الجمعة القادم محطة معالجة مياة الصرف الصحى بالمدينة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 25 مليون جنيه، كما يفتتح أيضًا مبنى المسجد الكبير ببلاط والذى بلغت تكلفته الإجمالية 3,5 مليون جنيه، كما يضع المحافظ حجر الأساس لمشروع إنشاء 120 وحدة سكنية لشباب الخريجين فى إطار مشروع الإسكان القومى.

> وأضاف عبد العزيز، أنه يتمنى أن يكون هذا الاحتفال معبرًا عن طباع المحافظة وسلمية أهلها، حيث تم تنظيم احتفالية منذ 5 سنوات عكست وجه الوادى الجديد الحقيقى، حيث شارك كل مركز بما يميزه من طباع وعادات فى مهرجان كبير بحضور كافة المحافظين، الذين عملوا بالوادى الجديد، متمنيًا تكرار هذه الاحتفالية مرة أخرى هذا العام.