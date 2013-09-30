التوسع فى قاعات رياض الأطفال لاستيعاب الأعداد بدمياط

أفادت مديرية التربية والتعليم، بأنه بناء على تعليمات اللواء محمد عبد اللطيف منصور، محافظ دمياط، تم حل مشكلة زيادة عدد المتقدمين، وارتفاع سن القبول بمرحلة رياض الأطفال، وذلك بفتح مدرسة جديدة للغات بالتعليم الأساسى ليصبح عدد المدارس بدمياط عدد 4 مدارس وفتح فصول ملحقة بمدرسة الإعدادية المهنية.

وتمت زيادة عدد فصول رياض الأطفال بمدرسة اللغات التجريبية بدمياط من 5 قاعات إلى 8 قاعات، وزيادة عدد قاعات رياض الأطفال بمدرسة صلاح الدين التجريبية للغات بدمياط من 2 قاعة إلى 3 قاعات، وتم فتح فصول ملحقة بمدرسة المستقبل بدمياط الجديدة عدد 2 قاعة ملحقة، وجارٍ حصر الفراغات المتاحة ببعض المدارس لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال.

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