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8 أكتوبر.. بدء احتفالات قصر ثقافة قنا بانتصارات أكتوبر المجيدة

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8 أكتوبر.. بدء احتفالات قصر ثقافة قنا بانتصارات أكتوبر المجيدة 8 أكتوبر.. بدء احتفالات قصر ثقافة قنا بانتصارات أكتوبر المجيدة

(أ. ش. أ)

يحتفل فرع ثقافة قنا بالذكرى الأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، اعتبارًا من 8 أكتوبر الحالى ولمدة ثلاثة أيام، حيث يقيم عدداً من الندوات والأمسيات الثقافية والشعرية بحضور كوكبة من المبدعين والإعلاميين.

وقال محمود عبد الوهاب مدير فرع ثقافة قنا، اليوم "الاثنين" إن الاحتفالات ستبدأ فى 8 أكتوبر الحالى بندوة ثقافية، تحت عنوان: "أربعون إشراقة على انتصار أكتوبر – الدراما – الإعلام – الأدب" بقصر ثقافة نجع حمادى، يشارك فيها "السيد الخميسى" بورسعيد "حسن عبد الموجود" القاهرة "أحمد أبو خنيجر" أسوان وأمسية شعرية يشارك فيها أعضاء نادى أدب قصر ثقافة نجع حمادى وشعراء قنا.

وأضاف، أنه سيتم فى ثانى أيام الاحتفال تنظيم ندوة بعنوان "نحن صناع النصر" بكلية الآداب بقنا بمشاركة ثلاثة من جنود أكتوبر، هم: "محمد مغربى مكى وصفوت البططى وحمدى منصور" ثم أمسية شعرية بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى بمشاركة الشعراء "أحمد زكريا" القاهرة "الضوى محمد" الأقصر "وحسن عامر" إسنا فضلا عن صنَاع نصر أكتوبر وشعراء المحافظة.

وتختتم الاحتفالات فى يومها الثالث بمحاضرة بعنوان: "قراءة فى دفتر أحوال قبل وبعد انتصار أكتوبر" بقصر ثقافة قوص يحاضرها الشاعر "فارس خضر" ثم أمسية شعرية بعنوان "واوات ومربعات فى نصر" يشارك فيها أعضاء نادى الأدب بقصر ثقافة قوص وشعراء قنا.

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مصر 365

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