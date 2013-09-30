جولات تفقدية لوكيل وزارة التعليم بشمال سيناء لمدارس وقرى الأحداث

تفقد حسن حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، المدارس الواقعة فى عدد من قرى الشيخ زويد ورفح التى تشهد احداث تمشيط امنى وعمليات قصف لمناطق بها .

وقال الحسينى السيد مدير عام العلاقات العامة بديوان مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ، ان وكيل الوزارة ترأس لجنة ضمت عددا من قيادات المديرية ومدراء ادارتى رفح والشيخ زويد التعليميتين ، وتفقدا خلال جولتهم مدرسة التومة للتعليم الأساسى بقرية التومة ومدرسة اللفيتات للتعليم الاساسى بقرية ابولفيتة ومدارس الجورة الصناعية والزراعية والابتدائية والأعدادية والثانوية بقرية الجورة ومدرستى المقاطعة الأعدادية والابتدائية بقرية المقاطعة ومدرستى المهدية الأعدادية والأبتدائية بقرية المهدية ومدرسة عباس العقاد بالمنطقة الحدودية مع غزة .

وخلال الجولة ،تم رصد ما اصاب المدارس من ضرر نتيجة الأحداث وتبين ان المدارس تأثرت بها النوافذ الزجاجية وبوابة مدرسة الجورة التجارية وتم اعتماد مبالغ مالية لكل مدرسة لسرعة الأنتهاء من اعمال صيانتها فى حين تبين ان المدارس من الداخل لم تتضرر .

> وخلال الجولة التقى وكيل الوزارة اولياء الأمور بهذه المدارس والذين ابدوا قلقهم على ابناءهم ومطالبتهم ان يتم توفير كل الأمكانيات لهم .

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