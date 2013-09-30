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رامى جمال يطرح البومه “فترة مش سهله”عيد الأضحى المقبل

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رامى جمال يطرح البومه “فترة مش سهله”عيد الأضحى المقبل رامى جمال يطرح البومه “فترة مش سهله”عيد الأضحى المقبل

اتفق المطرب رامى جمال مع شركة “إن آر پي ميوزيك ” المنتجة لالبومه” فترة مش سهلة ” . على طرح الالبوم فى عيد الاضحى المقبل ،و يضم ألبوم “فترة مش س هلة”، مجموعة من الأغاني ومنها اربع اغانى من الحان رامى.وهى “إنساها و إرتاح” كلمات أمير طعيمة وتوزيع طارق عبد الجابر، و”قلبي ملك ليك” كلمات أمير طعيمة وتوزيع طارق عبد الجابر . و “حكاية روح” كلمات محمد عاطف وتوزيع طارق عبد الجابر ، و “سهرانالك عيوني” كلمات أمير طعيمة وتوزيع توما.
> بالاضافه الى اغانى “عقدة الذنب” كلمات أمير طعيمة وألحان محمد وزيري وتوزيع أحمد عبد السلام و “متتمنيش” كلمات جمال الخولى و لحن تامر على و توزيع نوما .و “تعدي سنين” كلمات أمير طعيمة و لحن وليد سعد و توزيع طارق عبد الجابر و “فترة مش سهلة” كلمات محمد الغنيمي و ألحان شريف إسماعيل وتوزيع أسامة الهندى.

 

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