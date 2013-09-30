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بدء فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى بمركز المؤتمرات

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بدء فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى بمركز المؤتمرات بدء فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمى بمركز المؤتمرات

بدأت منذ قليل فعاليات الاحتفال بيوم السياحى العالمى، الذى تقيمه وزارة السياحة بمركز القاهرة الدولى المؤتمرات تحت شعار "السياحة والمياه لحماية مستقبلنا المشترك"، بحضور وزير السياحة، هشام زعزوع وعدد من قيادات الوزارة والمستثمرين السياحيين.

يذكر أن يوم السياحة العالمى هو اليوم الذى تأسست فيه منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك عام 1975، والتى يتولى منصب الأمين العام لها حاليا الأردنى الدكتور طالب الرفاعى.

وتحتفل دول العالم بذكرى تأسيس المنظمة والذى اختير ليكون "اليوم العالمى للسياحة" من خلال إقامة وتنظيم الأنشطة السياحية والثقافية والندوات التى تساعد فى تدعيم الحركة السياحية وتعزيز الوعى بالسياحة والتعريف بأهميتها.

كما تقيم منظمة السياحة العالمية احتفالا رسميا بالمناسبة كل عام فى إحدى دول العالم للتأكيد على أهمية السياحة فى دعم اقتصاديات الدول وتوفير فرص عمل جدية باعتبار أن السياحة صناعة كثيفة العمالة ويعمل بها فى العالم نحو 250 مليون شخص, وكانت المنظمة قد أقامت احتفالها العام الماضى فى مدينة أسوان لدعم بعد الثورة.

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مصر 365

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