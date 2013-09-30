أخبار عاجلة

«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

مخمورة تنتحل صفة شقيقتها لتفلت من العقاب

Google+ Print
مخمورة تنتحل صفة شقيقتها لتفلت من العقاب مخمورة تنتحل صفة شقيقتها لتفلت من العقاب
مؤمن المصري

نجح مواطن في إسقاط حضانة الأم بسبب صدور حكم جزائي ضدها بتهمة السكر البين.

فجعت الأم بهذا الحكم وأخذت تبحث عن تلك الجنحة التي لا علم لها بها حتى وجدت أن هناك فعلا جنحة سكر مقيدة ضدها وصادر فيه حكم غيابي بحبسها.

فبادرت المواطنة إلى تقديم شكوى تزوير للنيابة العامة في محرر رسمي ضد مجهول من خلال المحامية دلال الملا.

وتم التحقيق مع المواطنة ونفت معرفتها بالجاني وتم أخذ بصماتها بالأدلة الجنائية ومضاهاتها مع البصمات في جنحة السكر فأظهرت نتيجة البصمات أنها غير مطابقة.

وعند البحث والتحري من قبل المباحث الجنائية تأتي المفاجأة غير المتوقعة وهي أن صاحبة البصمة في ملف قضية جنحة السكر هي شقيقتها، حيث ان المواطنة كانت قد تركت صورا ملونة لبطاقتها المدنية مع شقيقتها منذ فترة للاكتتاب وشراء الأسهم وأنها قد نسيتها عند شقيقتها بحكم أنها ليست البطاقة الأصلية.

وفي مساء يوم الواقعة كانت شقيقة المواطنة قد صادفها لجنة تفتيش شرطة أثناء سيرها بالمركبة فلم تقدم بطاقتها المدنية أو حتى رخصة السوق بل تعمدت إخفاء حقيقة شخصيتها وقدمت صورة ملونة لبطاقة شقيقتها المدنية.

ولما تبين للشرطي أنها في حالة سكر بيّن اقتادها للمخفر وتم التحقيق معها على أنها شقيقتها.

وكونها منتقبة لم ترفع النقاب عند التحقيق معها وكان هذا هو أساس الخطأ من محقق المخفر وهو عدم التأكد من مطابقة الصورة الملصقة في البطاقة مع حاملها.

وبعد التحقيق تمت إحالتها إلى الطب الشرعي لأخذ عينة من الدم لمعرفة نسبة السكر.

وكذلك تم تبصيمها فيش وتشبيه لمعرفة إن كانت لديها سوابق وأعيدت بعد ذلك للمخفر ليخلي سبيلها المحقق فورا.

وبعد أسابيع وصلت تقارير الأدلة الجنائية لتؤكد وجود مادة بالتحليل وأن حالة السكر بيّن فتم إحالة الملف للمحكمة. ويصدر حكم ضد المواطنة غيابيا بالغرامة.

وبمحض الصدفة يعلم طليق المواطنة والد أبنائها بوجود هذه القضية ليستخدمها ورقة رابحة ضدها ليطالب بإسقاط حضانتها لأبنائها منه.

وبالفعل بسبب هذا الحكم صدر حكم الأحوال الشخصية بإسقاط حضانة الأم لأبنائها وضم حضانتهم لوالدهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية