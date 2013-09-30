ضبط هيروين وحبوب وآيس مع وافدين عربيين

عبدالله قنيص

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة المكافحة المحلية في القبض على وافدين من جنسية عربية يقومان بترويج المواد المخدرة في إحدى مناطق الكويت.

وفي هذا الإطار وردت معلومات إلى إدارة المكافحة المحلية تفيد بأن هناك شخصا من جنسية عربية يقوم بترويج المخدرات وبعد التأكد من صحة وجدية تلك المعلومات تم استصدار إذن قانوني من النيابة العامة بضبطه، ومن خلال تكليف احد المصادر السرية لشراء 5 غرامات من مادة الايس المخدرة التي بحوزة المتهم، وأثناء إتمام عملية التسلم والتسليم تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على50 غراما من مادة الهيروين و40 غراما من مادة الايس كما اعترف انه يحصل على تلك المضبوطات من شخص آخر من نفس الجنسية العربية وبتفتيش مسكنه تم العثور على250 غراما من مادة الحشيش المخدرة وعدد 10 غرامات من مادة الايس و20 حبة من المؤثرات العقلية، وتم إحالتهما مع المضبوطات إلى جهات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.