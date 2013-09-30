أخبار عاجلة

«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
تغطية خاصة - 10 قتلى ونحو 20 مصاباً في إنفجارين بمحطتي مترو أنفاق في بطرسبيرج الروسية -
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط

طنا يقترح صرف شهادة أوصاف للسكن الخاص

Google+ Print
طنا يقترح صرف شهادة أوصاف للسكن الخاص طنا يقترح صرف شهادة أوصاف للسكن الخاص
تقدم النائب محمد طنا باقتراحين برغبة قال في مقدمة أولهما انه ونظرا لما يعانيه البعض من مشاكل في موضوع توصيل الكهرباء ورغبة منا في ايجاد حل لهذه المشكلة، اطالب بصرف شهادة اوصاف للسكن الخاص وذلك لمن تم تشغيل الكهرباء لهم عن طريق القضاء.

وقال في مقدمة الاقتراح الثاني انه ونظرا لوجود معسكر القوة البرية التابع لوزارة الدفاع في منطقة سعد العبدالله السكنية وخطورة هذا الأمر على السكان، اطالب بازالة معهد القوة البرية من منطقة سعد العبدالله وتحويله الى مستشفى يخدم العسكريين وكذلك عوائلهم مع ازالة باقي المعسكرات من منطقة الجهراء ونقلها الى المناطق الحدودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية