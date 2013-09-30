طنا يقترح صرف شهادة أوصاف للسكن الخاص

تقدم النائب محمد طنا باقتراحين برغبة قال في مقدمة أولهما انه ونظرا لما يعانيه البعض من مشاكل في موضوع توصيل الكهرباء ورغبة منا في ايجاد حل لهذه المشكلة، اطالب بصرف شهادة اوصاف للسكن الخاص وذلك لمن تم تشغيل الكهرباء لهم عن طريق القضاء.

وقال في مقدمة الاقتراح الثاني انه ونظرا لوجود معسكر القوة البرية التابع لوزارة الدفاع في منطقة سعد العبدالله السكنية وخطورة هذا الأمر على السكان، اطالب بازالة معهد القوة البرية من منطقة سعد العبدالله وتحويله الى مستشفى يخدم العسكريين وكذلك عوائلهم مع ازالة باقي المعسكرات من منطقة الجهراء ونقلها الى المناطق الحدودية.